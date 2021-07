Jacob Zuma demande l'annulation de sa condamnation à la prison pour outrage à la justice

L’ex-président Jacob Zuma a déposé un recours vendredi soir auprès de la Cour constitutionnelle. (image d'illustration) ROGAN WARD POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après avoir été condamné cette semaine à 15 mois de prison pour outrage à la justice, l’ancien président Jacob Zuma a déposé un recours vendredi soir auprès de la Cour constitutionnelle et lui demande d'annuler sa décision. Un peu plus tôt dans la semaine, il avait été condamné par cette même cour pour avoir refusé de témoigner devant une commission d’enquête sur la corruption ; et ce malgré une injonction de la justice.