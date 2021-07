Burkina : l'opposition maintient son appel à manifester malgré le remaniement gouvernemental

Le chef de file de l'opposition burkinabè Eddie Komboïgo explique qu'il s'agit de «marches pacifiques». (image d'illustration) AP - Sophie Garcia

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'opposition et une partie de la société civile ont appelé à manifester ce samedi dans tout le pays, pour exprimer leur mécontentement vis à vis de la situation sécuritaire. Le week-end dernier des marches spontanées avaient eu lieu dans plusieurs villes de la région Centre Nord et de celle du Sahel. Mercredi soir, le président Roch Marc Christian Kaboré a limogé ses ministres de la Défense et de la Sécurité. Malgré ce geste, l'appel à manifester a été maintenu.