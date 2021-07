Côte d'Ivoire : la campagne de vaccination contre le Covid-19 poursuit son cours

Un Ivoirien reçoit une dose du vaccin contre le Covid-19 Astra Zeneca au palais des Sports d'Abidjan, le 1er mars 2021. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Côte d’Ivoire reste, jusqu’à ce jour, relativement épargnée par la pandémie de Covid-19. Officiellement, elle ne compte que 158 actifs, et le taux de positivité des test PCR se situe sous la barre des 3%, « l’un des taux les plus faibles d’Afrique » indique le gouvernement. Au total, le pays a enregistré un peu plus de 48 000 cas de contaminations et 313 décès. La campagne de vaccination est également en bonne voie et le pays a passé de nouvelles commandes de vaccins.