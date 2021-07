Côte d’Ivoire : retour d’exil pour l’ancien maire Noël Akossi Bendjo

Noël Akossi Bendjo est de retour en Côte d’Ivoire après trois ans d’exil. L’ancien maire de la commune du Plateau a atterri samedi 3 juillet à Abidjan après un long séjour à Paris. Cette haute figure du PDCI avait fait le choix de rester hors du pays après avoir été accusé de détournement de fonds publics et condamné par contumace par la justice ivoirienne. Des accusations que Noël Akossi Bendjo a toujours nié et défini comme une cabale politique du parti au pouvoir.

Sidy Yansané

Les soucis commencent en août 2018 pour Noël Akossi Bendjo. En mission en Europe, l’édile, qui comptabilise alors dix-sept ans à la mairie du Plateau, est brusquement révoqué de la plus puissante commune d’Abidjan, sur fond d’accusations de détournements de fonds publics, faux et usage de faux. Avant d’être condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison ferme un an plus tard.

Le poids lourd et membre du bureau politique du PDCI se déclare innocent et décide de rester à Paris, estimant faire les frais de la rivalité entre le chef de l’État Alassane Ouattara et le président du parti Henri Konan Bédié, dont l’alliance se déchire deux ans avant l’élection présidentielle.

« Sans haine ni esprit de vengeance »

Ce n’est qu’en mai dernier que le secrétaire exécutif du parti Maurice Kakou Guikahué annonce le retour prochain de Noël Akossi Bendjo, autorisé par le président de la République, mais sans l’assurance d’une grâce ou d’une amnistie.

Samedi soir, l’ex-maire a été accueilli par des militants en liesse à la Maison du PDCI. Ses premiers mots vont à Henri Konan Bédié, ainsi qu’au chef de l’État Alassane Ouattara, à qui il présente « de sincères remerciements pour avoir accepté le dialogue. » L’élu précise qu’il « rentre sans haine ni esprit de vengeance », et emboîte le pas à ses homologues politiciens, en appelant à la réconciliation et l’unité de la Côte d’Ivoire.

