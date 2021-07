Libye: à Genève, les délégués du Forum de dialogue politique échouent à trouver un compromis

Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

La mission des Nations unies en Libye s'est résolue à annoncer dans la nuit du 2 au 3 juillet l'échec des pourparlers inter-libyens de Genève. Les délégués du Forum de dialogue politique libyen et les médiateurs de l'ONU étaient réunis pendant 4 jours dans la capitale suisse. Les discussions ont donc été infructueuses les différents participants n'ont tout simplement pas réussi à s'entendre sur les modalités de la tenue d'une élection présidentielle et de législatives en décembre prochain.

A cette heure, l'incertitude est totale sur les étapes suivantes du dialogue entre Libyens. En revanche ce qui est certain, c'est l'échec de cette session de travail très attendue de quatre jours, qui se tenait dans un hôtel près de Genève, et qui s'est donc terminée sans accord. Quatre jours qui avaient été prolongés en cinq jours vendredi soir dans un ultime espoir de parvenir à un consensus. Mais dans la nuit, le secrétaire général adjoint et coordinateur de la Mission de soutien de l'ONU en Libye, Raisedon Zenenga, a dû reconnaître que cette semaine de « discussions houleuses » se terminait sans résultat.

« Le peuple libyen se sentira certainement déçu, a-t-il déploré, car il aspire toujours à l'opportunité d'exercer ses droits démocratiques lors des élections présidentielles et parlementaires du 24 décembre. »

L'objectif de ce dialogue était précisément de s'entendre sur un cadre constitutionnel pour ces scrutins cruciaux pour la Libye. Les délégués avaient proposé différents scénarios et même mis en place un comité pour trouver un terrain d'entente. Mais « aucun consensus n'a été atteint », regrette l'ONU dans son communiqué final. L'ONU encourage toutefois les membres du Forum « à continuer à se consulter pour rechercher un compromis viable et cimenter ce qui les unit ».

