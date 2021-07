Reportage

Sénégal: des féministes demandent l’application de la loi qui criminalise le viol

Audio 01:20

Le collectif des féministes du Senegal s'est réuni le samedi 3 juillet pour appeler à l'application de la loi qui criminalise le viol et la pédophilie. © Théa Ollivier/RFI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Au Sénégal, le débat sur l’application de la loi qui criminalise le viol et la pédophilie depuis janvier 2020 est revenu sur la table. Tout a commencé suite à la plainte pour viol d’une jeune fille de 15 ans contre le fils d’un journaliste connu, le jeune homme étant actuellement sous mandat de dépôt. Le collectif des féministes sénégalaises s'est mobilisé ce samedi 3 juillet à Dakar pour soutenir toutes les femmes victimes de violences et de féminicides, et pour appeler la justice à appliquer la nouvelle loi.