Éthiopie: le leader du Tigré Debretsion Gebremichael sort de son silence

Debretsion Gebremichael, le leader des rebelles tigréens, en janvier 2020 (image d'illustration). EDUARDO SOTERAS / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens à mettre en place un véritable cessez-le-feu. La région du nord de l’Éthiopie est de nouveau sous contrôle des Forces de défense du Tigré (TDF) depuis mardi dernier, mais les combat continuent et l’aide humanitaire est quasiment gelée. Dans ce contexte, le leader tigréen Debretsion Gebremichael est sorti de son silence dans une interview au New York Times.