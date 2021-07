Côte d’Ivoire: Guillaume Soro va-t-il rater le train de la réconciliation nationale?

Guillaume Soro, à Paris le 17 septembre 2020. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après le retour de Laurent Gbagbo et de plusieurs figures de l’opposition en Côte d’ivoire, en attendant celui de Charles Blé Goudé, la réconciliation nationale semble sur les rails, excepté pour Guillaume Soro, toujours en exil en Europe. L'ex-président de l’Assemblée nationale, condamné à perpétuité le mois dernier pour tentative atteinte à la sûreté de l’État, dénonce sur les réseaux sociaux une « captation de l’État » par le pouvoir en place, mais il parait de plus en plus isolé sur la scène politique ivoirienne.