Covid-19 en RD Congo : le pays se prépare à une nouvelle campagne de vaccination

Des doses du vaccin AstraZeneca au centre de santé de Vijana à Kinshasa. Le 19 mai 2021. AFP - ARSENE MPIANA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En RDC, les derniers lots du vaccin Asrazeneca arrivent à expiration le 11 juillet. Le pays avait reçu un million 700 mille doses grâce à l’initiative Covax. Suite au retard et autres problèmes logistiques, 1 300 000 avaient été redistribuées dans d’autres pays. Et sur les 400 000 doses restantes, moins de 100 000 ont été utilisées jusque-là. Le reste va être détruit. Et les questions se posent sur la suite de la campagne et sur les personnes qui avaient déjà reçu la première dose.