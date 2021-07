Nigeria : disparition d’un activiste yoruba après une opération de police

Au Nigeria, une manifestation en faveur de la création d'une nation « Yoruba » a été brutalement dispersée à Lagos ce samedi 3 juillet. C'est l'activiste Sunday Igboho – connu pour ses discours incitant à la haine ethnique contre les éleveurs peuls – qui avait appelé ses soutiens à se réunir dans la capitale économique nigériane. Mais l'activiste a été la cible il y a deux jours d'une descente des services de sécurité nigérian jeudi dans sa maison d'Ibadan et il est depuis porté disparu.

Une poignée de manifestants seulement ont trouvé le courage de sortir dans la rue pour demander aux autorités de « laisser Sunday Igboho tranquille ». Selon les médias nigérians présents sur place, la police est intervenue à coup de gaz lacrymogène et aurait même tiré des balles réelles dans le quartier d'Ojota où avait lieu ce rassemblement pacifique.

Les autorités nigérianes se veulent intraitables, alors que les appels à la sécession montent en intensité dans le sud-est et dans le sud-ouest du Nigeria. Jeudi à l'aube, une équipe du département de la sécurité d'État nigérian a envahi la résidence de Sunday Igboho à Ibadan.

Après un vif échange de tirs avec les gardes présents sur place, les forces de sécurité nigérianes ont procédé à l'arrestation de 13 personnes et saisi un arsenal comprenant plusieurs fusils à pompe et des Kalashnikovs. Quant à Sunday Igboho, il a pu prendre la fuite et il est désormais « recherché » par les autorités nigérianes.

Impossible après cet épisode de ne pas faire le parallèle avec l'attaque de la maison du chef indépendantiste pro-biafra Nnamdi Kanu en 2017. Celui-ci avait ensuite pris la fuite et quitté le Nigeria, où il a été ramené de force il y a une semaine, dans des circonstances encore troubles. Il devra répondre d'accusation de terrorisme, fin juillet, à Abuja.

