RD Congo : en cavale, l’ex-patron du renseignement, Kalev Mutond, refait surface

Kalev Mutond, l'ancien administrateur général de l'ANR à Goma, le 25 janvier 2017. © VOA CC0 Charly Kaseraka

En RDC, l’ancien chef de l’Agence nationale de renseignement (ANR) a donné signe de vie. Poursuivi pour arrestations arbitraires, traitement cruel, inhumain et dégradant, et tentative d’assassinat quand il était patron des services de renseignements, Kalev Mutond est entré en clandestinité en mars dernier. Un avis de recherche est lancé contre lui et de nombreuses perquisitions ont été réalisées dans ses résidences.