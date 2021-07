RDC : les emplois fictifs font perdre à l'État 20 millions de dollars chaque mois

Vue d'une artère de Kinshasa. (Illustration) Junior D. Kannah / AFP

RFI

En République démocratique du Congo (RDC), les finances publiques ne sont toujours pas assainies. Après la reprise de la consolidation du recensement des fonctionnaires en avril dernier le ministre congolais de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau confirme lors de la réunion du conseil des ministres de ce weekend que des listes de fiche de paie des fonctionnaires et agents de l’État sont truffées des doublons, d'agents fictifs qui font perdre au Trésor public 240 millions de dollars par an. Le syndicat des fonctionnaires reste perplexe, mais les autorités assurent qu’il y aurait même plus que ce qui a été révélé.