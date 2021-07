Tchad: Mahamat Idriss Déby va rencontrer Emmanuel Macron lors d'une visite de travail à Paris

Le président de transition tchadien Mahamat Idriss Déby aux côtés d'Emmanuel Macron lors des funérailles d'Idriss Déby Itno à Ndjamena le 23 avril 2021. AFP - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Mahamat Idriss Déby est en France. Selon un communiqué du service de la présidence tchadienne, le chef de la junte au pouvoir à Ndjamena est en visite d’amitié et de travail pour parler sécurité. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno se voient ce dimanche dans le cadre de la préparation du G5 Sahel, mais l’organisation d’un dialogue politique et les prochaines élections vont sans doute s’inviter dans les échanges.