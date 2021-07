RDC: l'accès au soin de santé demeure un défi notamment pour les personnes âgées

L'an dernier, les autorités congolaises ont lancé un plan destiné à instaurer une couverture santé universelle. En attendant, il y a quelques semaines, une enceinte médicalisée pour les personnes âgées a ouvert à Kinshasa.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda

Souhaitée par le président Félix Tshisekedi, une petite résidence médicalisée a été créée à Kinshasa pour les personnes du troisième âge. Un début de réponse pour quelques privilégiés qui disposent de la couverture médicale universelle.

Pour Gilbert Tshibangu, enseignant à l’Institut supérieur du commerce de Kinshasa, c’est un bon début : « C’est le premier chef d’État depuis l’indépendance qui a exprimé la volonté d’offrir à son peuple la couverture sanitaire universelle. Et nous lui apportons aujourd’hui des indices pour la faisabilité de cette couverture. »

Une goutte d'eau en comparaison du budget du ministère

En cinq semaines, 656 patients ont été reçus à la résidence médicalisée et d’autres sont en soins ambulatoires. Les consultations et imageries médicales sont gratuites. Coût total des dépenses actuelles, près de 32 000 dollars, une goutte d’eau en comparaison avec le budget alloué au ministère de la Santé. « 726 741 510 dollars, c’est le montant qu’on alloue au ministère de la Santé. Et ça représente 0,04% du montant total », estime Gilbert Tshibangu.

Pour l’heure, 40 personnes peuvent profiter de ce lieu soutenu financièrement uniquement par deux opérateurs économiques, dont un responsable d’une entreprise minière et un autre actuellement dans la construction.

