Barrage de la Renaissance: l’Égypte dénonce la reprise du remplissage par l’Éthiopie

Vue générale du barrage de la Renaissance prise le 26 décembre 2019. EDUARDO SOTERAS / AFP

Texte par : RFI

L'annonce a été faite par l’Égypte, qui a « fermement rejeté » cette manœuvre réalisée par l’Éthiopie. Addis-Abeba construit sur le fleuve Nil le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique depuis 2011. L’infrastructure inquiète particulièrement l’Égypte et le Soudan, pays situés en aval et qui craignent un impact sur leurs réserves en eau.