Centrafrique: l'opposition conteste le comité d'organisation du dialogue républicain

En Centrafrique, plusieurs grands mouvements d'opposition réagissent, ce lundi 5 juillet 2021, dans trois communiqués à la mise en place du comité d'organisation du dialogue républicain. Le décret présidentiel organisant ce comité a été signé le 30 juin, mais les différents mouvements d'opposition questionnent la composition de ce comité.

Publicité Lire la suite

La position de l'opposition est unanime : ce comité est « déséquilibré ». Pour Martin Ziguélé, il y a de « graves manquements » qui ne sont pas de nature à conduire ce « rendez-vous dans la sérénité vers des résultats consensuels ». « Ce comité fait la part belle à la majorité présidentielle et ses différentes déclinaisons », dénonce Crépin Mboli Goumba. « L'organisation du dialogue attendu doit être exemptée de suspicion », ajoute le leader de Patrie.

Martin Ziguélé et Crépin Mboli Goumba assurent subordonner leur participation au futur dialogue « à la révision du décret » pour le premier, et « à un consensus sur le comité d'organisation » pour le second.

Il s'agit d'un faux procès pour les autorités. « Le travail a été minutieusement fait, on a voulu que tout le monde soit représenté, parmi les personnalités reçues lors des consultations », assure le ministre porte-parole de la présidence.

Ce comité préparatoire au dialogue doit être composé de 24 membres, dont le président sera nommé directement par Faustin-Archange Touadéra. Opposition, confession religieuse, pouvoir public, société civile y ont un poste. Placé sous l'autorité directe du président de la République, ce comité doit lui rendre des comptes fidèlement, précise le décret.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne