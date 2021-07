Festival de Cannes 2021: l’Afrique présente à travers six films

« Lingui, les liens sacrés », film de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad), en lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes 2021. © Pili Films/Mathieu Giombini

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde, a ouvert ses portes ce mardi soir. Le monde du 7ème art respire de nouveau, après une édition 2020 annulée et l’édition 2021 déplacée de mai à juillet. On braque nos projecteurs sur les ambassadeurs de l’Afrique. Et cette année, le continent est plutôt mieux représenté que d’habitude.