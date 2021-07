Éthiopie: l’Union européenne et les États-Unis formulent des exigences

Une jeune fille du Tigré face au camp de réfugiés de Umm Rakouba, qui accueille les personnes qui ont fui la région éthiopienne, à Qadarif dans l'est du Soudan, le 14 décembre 2020. AP - Nariman El-Mofty

Plus d'une semaine après la chute de la capitale régionale du Tigré, Mekele, la situation militaire est encore incertaine dans la province. Une partie du territoire fait encore l'objet de combats et la diplomatie occidentale s'efforce d'empêcher qu'ils ne se répandent au-delà des frontières régionales. Les États-Unis et l'Union européenne, à cet égard, ont multiplié les interventions ces dernières 24 heures.