Mali: l’abbé Léon, enlevé dans la région de Mopti, toujours retenu en otage

Mgr Jean-Baptiste Tiama, évêque de Mopti, en novembre 2020. AFP - MICHELE CATTANI

Texte par : David Baché 4 mn

Au Mali, on est toujours sans nouvelles de l’abbé Léon Dougnon, kidnappé le 21 juin dans la région de Mopti. Lui et quatre autres chrétiens avaient été enlevés alors qu’ils étaient sur la route, près de Bandiagara. Après une médiation entre des notables communautaires de la zone et les ravisseurs, les quatre fidèles qui l’accompagnaient avaient été rapidement libérés, mais pas l’abbé Léon.