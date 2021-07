Mandat d’arrêt contre Karim Keïta: comment Paris a aidé Bamako sur le dossier

Karim Keïta, le fils de l'ex- président malien IBK (à droite) en 2014 à Bamako. HABIBOU KOUYATE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La justice malienne a émis, lundi 5 juillet, un mandat d'arrêt international contre Karim Keïta, ancien député et fils de l'ex-Président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est recherché dans le cadre de l'enquête sur la disparition il y a un peu plus de cinq ans d'un journaliste malien Birama Touré. Depuis 5 ans, les enquêtes n'avaient vraiment pas avancé. Le dossier s’est accéléré grâce notamment à la coopération judiciaire entre le Mali et la France.