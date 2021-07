RDC: à Kinshasa, Laurent Gbagbo retrouve ses anciens compagnons prisonniers de la CPI

Laurent Gbagbo poursuit son séjour à Kinshasa. L’ancien président ivoirien a rencontré mardi 6 juillet à Kinshasa ses anciens camarades et ex-prisonniers de la Cour pénale internationale (CPI). Au total, six Congolais, parmi lesquels d’anciens chefs de guerre, ont été conviés à ces retrouvailles.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

C’est un Laurent Ggagbo détendu et tout sourire qui a reçu ses invités dans sa suite du luxueux Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. L’ancien chef de guerre Germain Katanga, libéré après plus de dix ans aux mains de la CPI pour complicité de crime contre l’humanité, Mathieu Ngudjolo, poursuivi au sujet du massacre de Bogoro en Ituri, finalement acquitté en décembre 2012, étaient présents, tout comme les autres anciens détenus Floribert Ndjabu, Pichou Iribi et Fidèle Babala, tous aujourd’hui libres.

Pendant plus de deux heures, ils ont ressassé des souvenirs du quartier pénitentiaire de la CPI, dans la prison néerlandaise de Scheveningen. Il y a d’abord eu des anecdotes, des moments inoubliables, comme les cours de piano que l’ancien président donnait à certains détenus comme Floribert Ndjabu. Il y a eu aussi des souvenirs des parties de Scrabble qui pouvaient s’éterniser certains après-midi, se rappelle pour sa part Thomas Lubanga, ému.

À côté de la compagne de Laurent Ggagbo aussi présente dans la pièce, ils se sont souvenus également de ces longues procédures de la CPI, des périodes qu’ils considèrent comme des moments d’injustice. S’est ensuivie une discussion critique sur la mécanique de la justice internationale. Fidèle Babala a par exemple souligné le côté « politique et humiliant » des procédures de la CPI. Puis chacun a exprimé le souhait de se retrouver très prochainement.

