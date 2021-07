RDC: la Belgique présente un calendrier pour la restitution des œuvres d'art

Vue du Musée royal d’Afrique centrale, à Tervueren en Belgique. Creative Commons CC BY-SA 3.0 EmDee

C'est un vaste chantier que veut ouvrir la Belgique vis-à-vis de son passé colonial au Congo. Le gouvernement a présenté mardi 6 juillet sa feuille de route pour mettre à disposition de la RDC les objets acquis de manière « illégitime » entre 1885 et 1908 au Congo. Une approche globale et non pas au cas par cas, sans attendre une demande formelle venant des autorités congolaises.