Éthiopie: Médecins sans frontières suspend ses opérations dans plusieurs zones du Tigré

Médecins sans frontières a pris la douloureuse et difficile décision de suspendre temporairement les activités dans certaines localités de la région du Tigré, en Éthiopie, et demandons à toutes les autorités et toutes les parties impliquées dans le conflit, de mener des investigations approfondies, en vue d’établir la lumière, les faits, les circonstances et les responsabilités, tout autour de cet incident malheureux. Nous parlons de décisions difficiles, parce que nous avons toujours constaté beaucoup de besoins sur le terrain. C’est pourquoi, Médecins sans frontières a décidé de continuer les activités dans certaines parties de la région du Tigré. Cependant, la réponse est encore très insignifiante. Nous demandons aux autorités et à toutes les parties impliquées de protéger les civils et les humanitaires et faciliter leur travail dans le respect du droit international humanitaire.