Festival de Cannes 2021 : le Tchadien Mahamat Saleh Haroun, un cinéaste éclairé

Mahamat Saleh Haroun est incontestablement une personnalité de la culture tchadienne. Son film « Un homme qui crie » est le premier film d'un cinéaste tchadien à être sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes en 2010. Et surtout à en repartir avec le Prix du Jury. Depuis, ce cinéaste prolifique enchaine les nominations à Venise comme à Cannes. Cette année encore, son film « Lingui » est en compétition lors de la 74e édition du Festival de Cannes. Retour sur le parcours de Mahamat Saleh Haroun.

Avec notre correspondante à N'Djamena, Aurélie Bazzara-Kibangula

Mahamat Saleh Haroun, c'est un personnage discret qui cumule 27 années d'expérience dans le cinéma. Originaire d'Abeché dans l'est du pays, il est d'abord journaliste avant d'être cinéaste. « La création est une maison pour un exilé », explique Mahamat Saleh Haroun qui quitte N'Djamena à 20 ans après avoir été touché par une balle perdue. Il pose ses valises en France, où il intègre une école de cinéma, son rêve d'enfance.

Mahamat Saleh Haroun a grandi dans un Tchad marqué par les coups d'État et les rebellions, servant de trame à la plupart de ses films. Il signe un documentaire choc « Hissein Habré, une tragédie tchadienne » où il donne la parole aux victimes et témoins de la répression.

En 2017, retour au Tchad. Il est nommé ministre de la Culture. Il démissionne une année plus tard évoquant simplement « des raisons personnelles ». « Il est rigoureux et ponctuel » raconte l'un de ses acteurs fétiches, Youssouf Djaoro. Parlant d'un homme à la mythique moustache poivre et sel qui transmet volontiers sa passion du cinéma lors des tournages.

► À lire aussi: Festival de Cannes 2021: l’Afrique présente à travers six films

