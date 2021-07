Tchad: la société civile s'inquiète du sort des rebelles du Fact emprisonnés

Des soldats rebelles du Fact fait prisonniers par l'armée tchadienne à Ndjamena le 9 mai 2021. AFP - DJIMET WICHE

Le 9 mai, le chef d'état-major des armées, Abakar Abdelkerim Daoud, était accueilli triomphalement à Ndjamena après des semaines d'affrontement avec les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad près de Nokou. Les rebelles faits prisonniers ont été présentés à la presse. Deux mois plus tard, la société civile tchadienne s'inquiète du sort de six responsables du Fact dont elle est sans nouvelle et des conditions de détention de ces prisonniers de guerre.