Bénin: un scandale secoue l’Agence des transports avec un préjudice de 13 milliards de CFA

Une vue de Cotonou, la capitale du Bénin (Image d'illustration) AP - Salako Valentin

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La brigade économique et financière multiplie les interpellations et les auditions. L’ex-patron de l’agence est en garde à vue. L’affaire a été révélée, ce mercredi 7 juillet, en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, il y aurait eu des passations de marchés suspects, diverses primes octroyées de façon irrégulière et des immatriculations frauduleuses de milliers de véhicules. Le préjudice est évalué à plus de 13 milliards de francs CFA.