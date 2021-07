Côte d'Ivoire: une rencontre Gbagbo-Bédié en vue d'une alliance entre le FPI et le PDCI

Photomontage représentant les deux anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bedié (G) et Laurent Gbagbo ( D). SIA KAMBOU / AFP/ Peter Dejong/REUTERS

Trois semaines après son retour en Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, rencontrera ce samedi 10 juillet Henri Konan Bédié, dans sa résidence de Daoukro. Les deux leaders de l’opposition ivoirienne et anciens présidents de la République entendent donner un nouvel élan au processus de réconciliation nationale, alors que leurs partis respectifs se sont combattus pendant la crise de 2010-2011. Mais plus qu’une simple rencontre de sympathie, cette visite, pourrait poser les bases d’une alliance consolidée entre le FPI et le PDCI, en vue des prochaines élections locales, en 2023, et de la présidentielle de 2025.