Maroc: le journaliste Soulaimane Raissouni condamné à 5 ans de prison

Le journaliste marocain Soulaimane Raissouni a été condamné, vendredi soir, à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Casablanca. Il était poursuivi dans une affaire d'attentat à la pudeur avec violence et séquestration, des accusations qu'il a toujours réfutées. Son comité de soutien dénonce un procès politique visant les propos du journaliste, critique vis-à-vis du régime. En signe de protestation, il a entamé une grève de la faim qui dure maintenant depuis 95 jours.

Publicité Lire la suite

Avant le verdict vendredi soir, cela faisait déjà plus d'un an que le rédacteur en chef du quotidien Akhbar Al Youm était en prison. Arrêté le 22 mai 2020 suite à une plainte pour attentat à la pudeur et séquestration par un militant LGBT, Soulaimane Raissouni et ses soutiens n'ont eu de cesse de réclamer sa libération provisoire, sans succès.

Le journaliste est en grève de la faim depuis plus de trois mois pour protester contre ses conditions de détention. Ses avocats tirent régulièrement la sonnette d'alarme quant à son état de santé.

En sortant du tribunal, la femme de Soulaimane Raissouni, Hajar, elle aussi journaliste, a promis de continuer le combat judiciaire pour que « Soulaimane reste en vie ».

De nombreuses ONG, notamment Reporters sans Frontières, soutiennent Soulaimane Raissouni, arguant que les accusations portées contre lui n'étaient qu'un prétexte pour entraver sa plume, souvent critique à l'endroit du régime royaliste marocain. Sa condamnation est de mauvais augure pour les autres journalistes poursuivit actuellement au Maroc, notamment Omar Radi, lui aussi en grève de la faim.

1/2 Nous venons d’apprendre qu’une peine de 5 ans de prison a été infligée ce soir à Souleiman Raissouni, ex rédacteur en chef du journal aujourd’hui disparu Akhbar Al Yaoum. Cette décision survient à l’issue d’un procès entaché d’irrégularités manifestes. #Maroc pic.twitter.com/IJesdzmIli — Christophe Deloire (@cdeloire) July 9, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne