Sommet France-G5 Sahel: la France précise la réorganisation de son dispositif militaire au Sahel

Le président français Emmanuel Macron (d) et le président nigérien Mohamed Bazoum (g) au palais présidentiel de l'Élysée à Paris le 9 juillet 2021, lors du sommet avec les dirigeants des pays du G5 Sahel, après la décision de la France le mois dernier de réduire les troupes antiterroristes françaises en Afrique de l'Ouest. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texte par : David Baché 6 mn

On en sait davantage sur la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel. Les pays du G5 -Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad- se sont réunis vendredi 9 juillet en visioconférence. Le président français Emmanuel Macron a participé à la deuxième séquence de ce sommet. Un mois après avoir annoncé la fin progressive de l’opération Barkhane, il a présenté les contours du nouveau dispositif militaire français dans la région. Avec deux missions : poursuivre la lutte anti-terroriste contre Aqmi et le groupe État islamique et accompagner la « montée en puissance » des armées nationales des pays du G5 Sahel.