Tchad: «L’heure est à la décrispation et à l’apaisement» avec l'UA estime Ndjamena

L président de transition tchadien Mahamat Idriss Déby a rencontré Bankolé Adéoyé lors de son passage à Ndjamena vendredi 9 juillet. © AFP - CHRISTOPHE PETIT TESSON

La mission du commissaire des Affaires politiques, Paix et Sécurité de l'Union africaine, Bankolé Adéoyé, a pris fin ce vendredi 9 juillet à Ndjamena qui était arrivé sur place deux jours plus tôt, dans le but tenter de mettre fin à la crise née de la décision du gouvernement de Transition de rejeter la nomination du Haut représentant de l’UA au Tchad, le Sénégalais Ibrahima Fall. Si l'on en croit un communiqué de la présidence tchadienne, la mission est réussie même si très peu d'informations ont circulé sur ce qui s'est dit entre les deux parties.