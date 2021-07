Ghana: le changement climatique transformé en musique pour mieux sensibiliser

Audio 01:46

Une vue de la ville d'Accra au Ghana. (Photo d'illustration) Getty Images - ruffraido

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Si le changement climatique pouvait se traduire en musique comment sonnerait-elle ? C'est l'expérience qu'a menée le programme Future climate for Africa. Une équipe de scientifiques et de musiciens, du Centre africain d'applications météorologiques pour le développement au Ghana et de l'université de Leeds en Angleterre, ont récupéré des données météo dans deux villes africaines : Kumasi au Ghana et Niamey au Niger. Ces données datent de 1997 à nos jours et un programme mathématique permet réaliser des projections sur l'évolution du changement climatique jusqu'en 2097. Un siècle de variables climatiques mises ensuite en musique pour permettre une prise de conscience.