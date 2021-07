Incarcération de Jacob Zuma: face aux violences, Ramaphosa appelle au calme et mobilise l'armée

Le township d'Alexandra à Johannesburg a été particulièrement touché par des violences déclenchées par des supporters de Jacob Zuma le 12 juillet 2021. AP - Yeshiel Panchia

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La tension monte en Afrique du Sud qui fait face depuis quatre jours à des violences déclenchées par les militants pro-Zuma en pays Zoulou. Les émeutes se sont transformées en révolte de la faim et se sont étendues aux quartiers pauvres des grandes villes : pillages, affrontements avec les forces de l'ordre... Au moins six personnes sont mortes depuis samedi. Le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé à la télévision nationale ce lundi 12 juillet, il appelle au calme et mobilise l'armée.