Nigeria: les indépendantistes «prospèrent dans un sentiment croissant d'insécurité et d'incertitude»

L'activiste spératiste pro-Biafra Nnamdi Kanu le 26 mai 2017 (image d'illustration) AFP - STEFAN HEUNIS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ces derniers mois, le sud du pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest a vu une résurgence des groupes prônant l'auto-détermination. C'est le cas des groupes Igbo dans le Sud-Est et des Yoruba dans le Sud-Ouest. Olufemi Vaughan, professeur à l'Amherst College aux États-Unis, revient sur ces velléités sécessionnistes, qui ont continué malgré l'arrestation, fin juin, du leader pro-Biafra Nnamdi Kanu, et un raid de la police contre un militant Yoruba, Sunday Igboho.