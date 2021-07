Sénégal: l'opposition se mobilise contre deux articles du nouveau code électoral

L’opposition sénégalaise sonne la mobilisation pour dire non aux modifications à apporter sur le nouveau code électoral. Le projet de loi en discussion à l’Assemblée nationale ce lundi 12 juillet comporte des articles que l’opposition estime dangereux pour la démocratie et qui vont écarter les potentiels adversaires politiques du président Macky Sall.

Avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré

«En République, quand on ferme les portes du dialogue, on ouvre en même celles de la confrontation ». « Confrontation », le mot est lâché par l’opposition qui estime, qu’après deux ans de dialogue politique, le président de la république Macky Sall a tout bonnement décidé de faire fi de tout acquis démocratique pour des élections sans contestation.

« Nous avons décidé de faire face et d'engager la lutte dans un élan unitaire et solidaire, a lancé Pape Sarr, le secrétaire général du M2D, l'un des mouvements de contestation du Sénégal. Nous demandons par conséquent à nos sympathisants, à nos militants et à toutes les forces vives de la nation à se tenir prêts et à rester à l'écoute des leaders. Très prochainement, les mots d'ordres seront annoncés ».

L’opposition a décidé de saisir les chancelleries religieuses du Sénégal et toute autorité susceptible de faire entendre raison au chef de l’État.

À l’origine principalement des craintes de l’opposition, deux articles dans le projet de code électoral qui écartent de facto toute personne condamnée à des peines avec ou sans sursis supérieures à un mois de toute compétition électorale.

Cela pourrait ainsi être appliqué à Karim Wade, Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye tous condamnés par des juridictions sénégalaises.

