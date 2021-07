La RDC doit encore régler quelques détails pour obtenir le programme de financement du FMI

La République démocratique du Congo va-t-elle réussir à décrocher le programme de financement du Fonds monétaire international de 1,5 milliard de dollars pour lequel un accord préliminaire a été signé en mai dernier ? L’enjeu est de taille, car ce programme pourrait ouvrir la voie à d’autres financements. Mais la signature est assortie de conditions, et alors que la réunion du conseil d’administration du FMI est imminente, des détails coincent encore.

Avec notre envoyé spéciale à Kinshasa, Sonia Rolley

L’une des dernières conditions qu'il restait à remplir pour obtenir ce programme de financement du FMI était de mettre en conformité le conseil d’administration de la Banque centrale avec la loi de 2018. Sur le papier, la RDC a fait plus qu’attendu. Elle a non seulement renouvelé le conseil d’administration, nommé deux vice-gouverneurs et même une nouvelle gouverneure, la chef de mission du FMI au Burkina. L’exigence du FMI n’allait pas jusque-là.

Le problème, c’est que dans la loi de 2018 qui réforme la Banque centrale, il y a de nombreuses conditions posées à la désignation de l’équipe dirigeante. Or, parmi les nouveaux administrateurs, il y a deux membres du cabinet de Félix Tshisekedi : Prince Leta Katumbi et Andre Wameso. Andre Wameso est même le directeur de cabinet adjoint du président.

Or l’un des objectifs de la réforme de 2018 était de renforcer l’indépendance de la Banque centrale. La situation pose donc problème au FMI qui demande la démission au plus vite des deux administrateurs litigieux. Ces démissions devraient intervenir dans les toutes prochaines heures pour permettre la tenue du conseil d’administration du Fonds monétaire international cette semaine et la validation du programme.

Du côté des autorités congolaises, on assure que ce n’est pas un problème, que l’intention du président Tshisekedi est claire et que tout sera fait pour permettre cette signature.

