Togo: le gouvernement donne un mois aux camions hors gabarit pour se mettre aux normes

Au Togo, les camions hors gabarit abîment les routes et sont à l'origine d'accidents (image d'illustration). AFP - PIUS UTOMI EKPEI

Au Togo, les transporteurs routiers qui ont modifié les gabarits de leurs camions pour transporter plus de marchandises qu'autorisé, ont un mois de plus pour se mettre aux normes. La date butoir avait été fixée au 30 juin. Ce sera finalement à partir de fin juillet que ces camions modifiés ne pourront plus rouler sur les routes togolaises..