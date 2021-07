Mbagnick Ndiaye, porte-drapeau du Sénégal aux JO: «Je vais profiter de chaque moment»

Derniers préparatifs avant les Jeux olympiques de Tokyo, qui débutent le 23 juillet. Douze athlètes sénégalais sont qualifiés pour les JO et paralympiques. Parmi eux, le judoka Mbagnick Ndiaye, l’un des porte-drapeau du Sénégal, avec la nageuse franco-sénégalaise Jeanne Boutbien. Un rêve pour ce colosse « un peu trop tendre », selon son entraîneur.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Pompes, jeux de jambes : Mbagnick Ndiaye, 27 ans, 130 kilos, enchaîne les exercices sur le tatami, près du domicile familial : « On est au dojo national en ville, là où j’ai commencé mes premiers pas au judo. C’est là où tout a commencé, à l’âge de cinq ans. J’avais des cousins, des amis qui faisaient du judo, j’ai vite kiffé. »

Champion d’Afrique catégorie des plus de 100 kilos en 2019 et en 2020, c’est la première fois qu’il participe aux Jeux olympiques. Le judoka se sent « très content et très serein, je peux dire que c’est un rêve qui s’est réalisé. Je suis vraiment fier de pouvoir être le porte-drapeau de la délégation. Il y a un peu de stress, mais là, je ne vais pas me fixer d’objectifs précis. Je vais prendre la compétition combat par combat pour essayer de profiter de chaque moment de ces Jeux olympiques. »

Une affaire de famille

Un athlète calme, humble, peut-être un peu trop, selon Abdou Karim Seck, son entraîneur et directeur des équipes nationales de judo : « S’il est explosif le jour de la compétition, il peut tout rafler, parce que techniquement il est très, très bon. Mais il n’est pas méchant. Il est tendre pour un champion. Il faut qu’il soit beaucoup plus dur sur le tapis, parce que les gens ne sont pas là pour s’amuser. »

Pour aller encore plus loin, Mbagnick Ndiaye s’est notamment entraîné avec le champion français Teddy Riner. Le judo, une affaire de famille : son petit frère Saliou Ndiaye, 25 ans, un plus petit gabarit, a remporté la médaille de bronze aux derniers championnats d’Afrique.

