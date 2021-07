RDC: les parlementaires du G13 s'inquiètent des retards pris dans le processus électoral

L'organisation des élections prévues en 2023 commence à peine. Or, selon un groupe de parlementaires, le G13, le retard pris dans le recensement général notamment, risque de provoquer un glissement du calendrier électoral.

Avec notre envoyée spéciale à Kinshasa, Sonia Rolley

Nous sommes à 843 jours du scrutin et un groupe de parlementaires, le G13, qui il y a tout juste un an avait lancé un appel à trouver un consensus autour de ce processus électoral s'inquiète. Notamment sur la révision du fichier électoral.

L'une des options envisagées, c'est le recensement général de la population, une opération qui n'a plus été réalisée en RDC depuis les années 1980. L'Office national d'identification de la population (Onip), est chargée de l'organiser. Mais trop de retard a déjà été enregistré pour que ça soit aujourd'hui une option viable, comme l'explique Jean-Jacques Mamba, l'un des députés membres du G13. Le risque, c'est un nouveau glissement de calendrier.

Je rappelle que c’est au cours d’une réunion avec la direction de l’Onip en juillet 2020 que le G13 obtiendra de cet office les garanties techniques dans l’organisation du recensement. Chronogramme à l’appui, conditionné par un budget à mettre à disposition de 300 millions de dollars, ce chronogramme indiquait qu’il était possible de s’y prendre tôt, précisément au troisième trimestre de l’année 2020, d’organiser un recensement qui prendrait fin au plus tard en octobre 2022.

Jacques Mamba rappelle en outre que cette question avait déjà été soulevée par le groupe de parlementaires par le passé.

Cette préoccupation, le G13 l’avait portée au gouvernement Ilunkamba. Mais à ce jour, aucune des activités importantes de ce calendrier n’a été lancée, faute de moyens. Si nous considérons que nous avons un retard d’une année sur le dit chronogramme, il est certain que faire du recensement une condition à l’organisation du scrutin pose la question du respect des délais constitutionnels.

Mardi 13 juillet, le bureau de l'Assemblée nationale a dévoilé le calendrier de désignation des animateurs de la Céni. Les différentes composantes qui doivent désigner des candidats, la majorité, l'opposition et la société civile, ont jusqu'au 28 juillet pour les déposer auprès d'une commission parlementaire paritaire (majorité et opposition). Cette commission aurait trois semaines de plus pour les étudier et remettre une liste au président Tshisekedi, le 17 août prochain.

