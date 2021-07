Bénin: le procès de Joël Aïvo ajourné dès son ouverture

Joël Aïvo est professeur de droit constitutionnel au Bénin. Joël Aïvo/Archive personnelle

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'opposant et constitutionnaliste Joël Aïvo était appelé à comparaître ce jeudi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour atteinte à la sûreté et blanchiment. Mais le Ministère public a demandé à la Cour de se déclarer incompétente, ce qui a suscité la désapprobation des avocats. La Cour rendra sa réponse le 5 août prochain.