Accord entre le Sénégal et Unitaid pour produire localement des tests antigéniques

À la veille de la grande fête musulmane de la Tabaski, le ministère sénégalais de la Santé a fait plusieurs recommandations, alors que le pays fait face à une montée en flèche des cas de Covid-19.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Il s'agit notamment, explique le gouvernement, d'accélérer la campagne de vaccination – « près de 500 000 doses sont attendues d’ici fin juillet » – et renforcer le système de dépistage. Sur ce volet, l’organisation internationale Unitaid a annoncé jeudi 15 juillet un accord de transfert de technologie au Sénégal pour une production massive de tests rapides antigéniques à destination du continent.

« Aujourd’hui, les pays à revenus élevés dépistent le Covid-19 chez leur population au moins 60 fois plus que les pays à revenus faibles », selon Unitaid. Pour l’agence internationale basée à Genève, il faut donc tester plus, plus vite, pour isoler les patients et accélérer leur prise en charge.

« Un échange de technologie est très important pour pouvoir produire des tests rapides et de qualité. Parce que, en Afrique, les tests dits PCR ne sont pas très répandus parce qu'il y a des problèmes d'une part logistique, de disponibilité de laboratoire ou de ressources humaines », explique Hervé Verhoosel, porte-parole de Unitaid.

Unitaid et FIND, l’alliance mondiale pour les diagnostics, ont donc signé un accord avec la plateforme de l’Institut Pasteur de Dakar, baptisée « Diatropix », pour une production de tests accessibles.

« Il y a également un problème financier. On s'est rendu compte pendant la pandémie que cela avait un impact très important sur les systèmes de santé dans les différents pays africains par exemple. De tels accords permettent de diminuer par deux le prix du test rapide à 2,5 dollars par test maximum. »

L’objectif est de produire 200 000 tests par mois dès début 2022, et à terme jusqu’à 2,5 millions de tests par mois, en fonction des demandes des pays du continent.

Unitaid et Find ont signé un accord similaire avec une plateforme de production au Brésil. L’investissement total (pour les deux régions, Afrique et Amérique latine) est de 40 millions de dollars.

