Cannes: «Haut et fort», de Nabil Ayouch, «une arme fabuleuse» pour la jeunesse marocaine

« Je crois beaucoup à l’exemplarité », nous affirme à Cannes un Nabil Ayouch très engagé pour la culture et la société de son pays. Avec Haut et fort, il est pour la première fois en lice pour la Palme d’or du Festival, cinquante ans après le dernier réalisateur marocain, Abdelaziz Ramdani. Casablanca Beats (le titre anglais) raconte l’histoire d’un centre culturel dans la banlieue de la ville blanche où la jeunesse marocaine s’empare du rap pour prendre en main son avenir. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Dans la première scène de Haut et fort, on entend du rap, on voit une voiture, un homme fumant un cigarillo au volant. D’abord il se perd dans les bidonvilles de Casablanca avant de trouver enfin le centre culturel recherché. Que représente pour vous le personnage d’Anas dans le film ?

Nabil Ayouch : C’est un peu le cowboy des steppes dans des plaines hostiles qui arrivent, dans un territoire inconnu. Il vient sans savoir exactement ce qu’il va trouver, pour essayer de se faire une place. Cette place est forcément un peu difficile au départ. Il y a de la tension. Petit à petit, la rencontre va se faire avec un lieu d’abord, et ensuite avec les gens qui peuplent et habitent ce lieu. C’est une figure un peu « fordienne » pour moi [John Ford, réalisateur américain devenu célèbre pour son cinéma d’une Amérique de gens simples, habités par un sens prononcé de la justice, ndlr].

Dans pratiquement tous vos films, des jeunes kamikazes dans Les Chevaux de Dieux en passant par les prostituées dans Much Loved jusqu’aux jeunes rappeurs dans Haut et fort, le point de départ et le point de vue est souvent une énergie qui monte et risque à exploser et qui est susceptible à faire bouger et changer une société. Aujourd’hui, quelle est l’énergie qui fait bouger la jeunesse marocaine et changer la société ?

C’est une furieuse volonté de dire, de s’exprimer, de raconter qui elle est. À travers un outil, un instrument qui est l’art urbain par excellence, le hip-hop que j’ai connu quand j’étais bien plus jeune, à Sarcelles, dans la banlieue parisienne où j’ai grandi. Cette musique vient des ghettos et permet de raconter qui on est. Elle permet à raconter le monde aussi. C’est certainement pour cela qu’elle a été si populaire aux États-Unis, en Europe et maintenant aussi dans le monde arabe. On l’a vu au moment des révolutions, il y a une dizaine d’années. Cette jeunesse est pleine d’aspirations et de ce qui la hante par rapport à ses questions. Elle l’exprime à travers le chant, la danse, les mots et les corps. C’est très beau. Quand elle parle, elle a souvent raison, quel que soit l’endroit du monde. Et je pense qu’elle doit être écoutée.

Les filles et les femmes occupent une place particulière dans Haut et fort. On suit l’évolution de plusieurs rappeuses : une voilée, une autre introvertie, encore une autre issue d’un centre de redressement... Et toutes trouvent leur bonheur et leur vérité dans le hip-hop. Pour vous, le rap transcende tout, ce n’est pas une question de croyance.

C’est surtout une arme fabuleuse pour raconter son destin, son histoire personnelle, avant que d’autres le fassent à notre place. Pour les filles c’est peut-être encore plus utile que pour des garçons, parce que plus difficile, parce que la pression familiale et sociale est plus grande. On le voit dans le film. Quand elles arrivent à dire ce qu’elles ont à dire, c’est encore plus important à écouter.

Scène du film « Haut et fort » de Nabil Ayouch, en lice pour la Palme d’or au Festival de Cannes 2021. © Virginie Surdej et Amine Messadi

Ce centre culturel Les Étoiles dans le film, c’est vous qui l’avez fondé en 2014 dans la banlieue de Casablanca, dans le quartier Sidi Moumen, là où il y avait aussi le fief des jeunes kamikazes ayant commis les attentats de 2003 dans la ville blanche. Aujourd’hui, quelle est votre expérience, qui change plus une société, les stars dans le cinéma ou les étoiles d’un centre culturel ?

Depuis que je suis jeune, j’ai vu l’impact des arts et de la culture sur un jeune. J’ai vu ce que cela m’a fait. Je pense que je ne serais pas devenu réalisateur si je n’étais pas passé par une MJC, une Maison de la Jeunesse et de la Culture. J’ai vu la différence entre mes copains qui ont fréquenté cette MJC et ceux qui ne l’ont pas fréquentée, ce qu’ils sont devenus. Pour cela, j’ai eu très tôt la conviction que c’était un biais extraordinaire d’émancipation pour cette jeunesse. À travers cette fondation que j’ai créée en 2009, j’ai voulu essayer de développer ces différents centres avec des équipes, des amis, pour véritablement donner à cette jeunesse tous les outils pour apprendre à s’exprimer. Je crois beaucoup à l’exemplarité. Je crois au modèle. Il suffit qu’il y en a un qui sorte, le Mozart ou le Michael Jackson de demain, pour que d’autres le voient. Comme c’est d’ailleurs arrivé dans les banlieues en Europe, notamment ici en France. Ils disent : « Il est arrivé, elle est arrivée, alors moi aussi je peux y arriver. »

La première moitié du film est très documentaire. La bascule se fait lors d’une scène de danse, une sorte de battle chorégraphiée entre les « barbus » de la mosquée et les jeunes du centre culturel. Est-ce une parenthèse West Side Story à la marocaine ?

J’ai beaucoup aimé West Side Story et cela fait certainement partie de mes films référents en matière de comédie musicale. Puis, je connais l’importance des affrontements entre clans et entre quartiers. Je les ai suffisamment vécus dans mon enfance pour comprendre ce que cela signifie. Surtout, dans le film, il y a évidemment des freins, des choses qui empêchent cette jeunesse de s’ouvrir. Surtout des gens qui voudraient faire croire qu’on doit opposer la religion et les arts et la culture. Et l’un et l’autre ne seraient pas compatibles. Je pense qu’une religion bien apprise et bien transmise, c’est comme des arts bien appris et bien transmis. Ils sont tout à fait compatibles. C’est ça aussi que raconte le film dans cette scène où, à un moment, ce jeune homme arrive - par le biais de l’intime, en racontant, en disant – à exprimer ce qui le hante. Ainsi, il arrive à s’extirper de ce discours pour aller vers un ailleurs.

► À lire aussi : Festival de Cannes: qui gagnera la Palme d’or 2021?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne