Mali: deux centres pour les victimes de violences basées sur le genre créés à Bamako

Une femme victime de violences basées sur le genre dans One Stop Center à Gao. UNOCHA - MICHELE CATTANI

RFI

Deux centres de prises en charges pour les femmes victimes de violences dénommés « One stop center » ont ouvert cette semaine à Bamako. D’ici au 5 août, huit autres seront mis à la disposition du gouvernement malien dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Sikasso, dans le cadre du projet Spotlight. Une initiative conjointe de l'Union européenne et des Nations unies pour tenter d'« éliminer toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des filles ».