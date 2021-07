Tigré: veillée d'armes des milices Amhara à Dansha

Dans la ville de Dansha, à l’ouest du Tigré, les miliciens Amhara se préparent à la prochaine offensive tigréenne. Reportage.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Dansha, Noé Hochet-Bodin

Lorsqu’elle ne patrouille pas dans les campagnes, Fanos Tchekole, 33 ans, retrouve ses trois enfants dans le café qu’elle tient à Dansha. « On nous a dit de partir en service, et on est sortis, on a passé la semaine dans la forêt, raconte-t-elle. On ne trouve pas le repos, on est toujours en train de souffrir, jusqu’à présent. Moi, j’ai laissé ces enfants pour partir, j’y suis resté pendant 5 ou 6 jours sans les voir. »

La ville de Dansha est passée sous pavillon Amhara dans les premiers jours de la guerre en novembre, tout comme l’ensemble de cette zone appelé le Wolkait Tegede. Depuis elle est remplie de miliciens.

« La lutte n’est pas terminée »

« Ce n’est pas fini. La lutte n’est pas terminée, s'emporte l'un d'eux, Qagnew Mekonnen, qui se dit prêt à combattre de nouveau. Pourquoi ? Car le TPLF est parti de l’ouest du Tigré, mais ils font en sorte que cette zone ne soit pas en paix. Ils disent qu’il ne faut pas que le Wolkait Tegedé soit en Amhara, ils disent que c’est à eux, et n’arrêteront jamais ! »

Les forces tigréennes ont repris la capitale provinciale Mekele fin juin. Elles ont ensuite promis de continuer le combat et de reprendre par la force les territoires au sud et à l’ouest de la région, des territoires passés sous contrôle de la région voisine Amhara en novembre dernier. Déjà, les combats se déroulent au sud.

Attablé à un café, l’un des supérieurs de Qagnew Mekonnen, Gete Adel, se dit confiant : « Le Wolqayt Tegedé, ce n’est pas aux Tigréens, ça n’a jamais été à eux, et ils ne peuvent pas le reprendre. Ils n’ont pas la force ni les compétences pour le conquérir. Ils peuvent mentir, raconter ce qu’ils veulent, mais le conquérir, ça ils ne peuvent pas. »

Pourtant, les derniers affrontements ont permis aux forces tigréennes de reprendre de larges parties de territoire. L’offensive tigréenne a d’ailleurs forcé la région Amhara à décréter une mobilisation générale. Tous les hommes possédant une arme doivent rejoindre le front.

► À lire aussi : Tigré: la population amhara se mobilise contre l'offensive rebelle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne