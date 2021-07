Togo: des avancées, mais quelques tensions à l'issue des travaux de la concertation nationale au

Dépouillement dans un bureau de vote de Lomé, samedi 22 février 2020. RFI/Pierre Firtion

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est la fin des travaux de la Concertation nationale entre acteurs politiques (CNAP). Pendant six mois, à huis-clos, les acteurs politiques ont discuté pour tenter d’améliorer le cadre électoral et évoquer les voies et moyens pour apaiser le tensions post-électorales (présidentielle de février 2020). Le gouvernement juge que des avancées ont eu lieu, mais l’Alliance nationale pour le changement (ANC) a claqué la porte avant la fin.