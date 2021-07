Côte d'Ivoire: inquiétude de la société civile sur l'ambiance politique dans le pays

Un kiosque à journaux dans Abidjan. Les critiques fusent par presse interposée entre les grands partis et leurs leaders. AFP PHOTO / KAMBOU SIA

Depuis le retour de Laurent Gbagbo, il y a un mois, les échanges entre le RHDP au pouvoir et les opposants, PDCI et FPI, se tendent. Le ton monte aussi dans la presse ivoirienne, entre titres proches des uns et des autres.