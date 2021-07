Violences en Afrique du Sud: le gouvernement au chevet du KwaZulu-Natal

Le KwaZulu-Natal est la province qui a été la plus touchée par la spirale de violences qui a secoué, ces derniers jours, l'Afrique du Sud avec 180 morts sur un total de plus de 200 tués dans sillage de l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma. C'est dans cette région que s'est rendu le président Cyril Ramaphosa, vendrdedi 16 juillet, pour évaluer les dégâts. Le ministre de la police était également sur place, ce samedi 17 juillet, ainsi que des figures de l'ANC, le parti présidentiel.

Avec notre envoyé spécial à Durban, Romain Chanson

Maintenant que le calme est revenu, c'est l'heure du bilan.

En arrivant à Durban, une forte odeur de plastique brûlé se diffuse dans l'environnement. Elle provient d'une usine chimique qui a été incendiée lors des pillages. C'est l'une des huit usines qui ont été détruites au cours des émeutes dans le pays. Cette destruction pourrait avoir provoqué la pollution en cours du littoral.

Ailleurs, les ruines des centres-commerciaux incendiés laissent entrevoir l'étendue des dégâts. 160 ont été vandalisés à travers le pays. Il faudra attendre de longs mois pour qu'ils puissent rouvrir.

Dans le township d'Inanda, au nord de Durban, les habitants sont mobilisés pour déblayer les gravats d'un centre-commercial et d'une station-service. En reportage au même endroit, il y a deux semaines, on ne reconnaît plus ce qui était alors un poumon économique avec ses centaines de clients, ses magasins et ses petits vendeurs de rue.

Dans les quartiers résidentiels épargnés par les pillages, les habitants ne baissent pas la garde. Ils restent mobilisés 24H/24 sur des checkpoints. Si la situation s'est calmée dans le pays, la peur des pilleurs est toujours très forte.

