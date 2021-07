Bénin: la justice rejette la demande de remise en liberté provisoire de Reckya Madougou

L'opposante et ancienne ministre Reckya Madougou (image d'illustration). RFI/Didier Samson

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rejeté vendredi la demande de mise en liberté provisoire de l’opposante Reckya Madougou. L’ordonnance de rejet a été adressée à ses avocats samedi. Le 9 juillet dernier, l’avocat français Pierre Stasi s’est rendu à Cotonou et a déposé avec ses confrères béninois cette demande estimant que le « dossier était vide et que leur cliente placée en isolement totale à la prison de Missérété ».