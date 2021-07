Félix Tshisekedi termine sa tournée en Afrique de l'Ouest par une visite en Guinée-Bissau

Le président congolais à Félix Tshisekedi, le 18 mai 2021. AP - Ludovic Marin

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le président de la RDC et président en exercice de l’Union africaine Félix Tshisekedi a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l’Ouest. Son périple l’a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. La situation au Mali, les relations difficiles entre le guinéen Alpha Condé et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo ont été évoqués au cours de la rencontre en tête les présidents Tshisekedi et Embalo.