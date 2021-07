Présidentielle à Sao Tomé-et-Principe: les habitants appelés aux urnes

Bureau de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle à l'école Dona Maria de Jesus, à Sao Tomé, le 18 juillet 2021. © Neidy Ribeiro/RFI

On vote, ce dimanche 18 juillet, à Sao Tomé-et-Príncipe, petit archipel africain dans le golfe de Guinée, proche de l'équateur. Les Santoméens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Un premier tour sans illusion, sur fond de pandémie et marqué par la dette extérieure. Dix-neuf candidats sont sur la ligne de départ, mais pas le président sortant, Evaristo Carvalho, qui ne se représente pas. Il y a trois fois plus de candidats qu'il y a cinq ans.