RDC: l'opposant Eugène Diomi Ndongala arrêté pour de nouvelles accusations de viol sur mineure

Eugène Diomi Ndongala (photo d'archive). AFP PHOTO / JUNIOR D.KANNA

Texte par : RFI

Le président du parti Démocratie chrétienne fait face à de nouvelles accusations de viol sur mineure. Eugène Diomi Ndongala, alors opposant au président Kabila, avait déjà été accusé de faits similaires en 2014. Condamné à 10 ans de prison, il avait toujours clamé son innocence et avait été libéré en mars 2019, à la faveur de l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Eugène Diomi Ndongala a été arrêté vendredi et libéré 24 heures plus tard.